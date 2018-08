La Côte d’Ivoire lance une plateforme numérique de dépôt des états financiers auprès de l’administration fiscale

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire a mis en place une application informatique permettant aux entreprises et aux organisations de déposer de façon électronique et gratuite, leurs états financiers auprès de l’administration fiscale.

Dénommée E-liasse, cette application informatique a été conçue dans le cadre de la dématérialisation de la gestion des états financiers, telle que définie par une directive de l’UEMOA datant de 2009. Celle-ci institue un guichet unique de dépôt des états financiers, en vue de garantir l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité des états financiers annuels produits par les entreprises et organisations de cette Union. L’objectif de cette réforme étant également de garantir la traçabilité, la fiabilité, la sécurisation et l’archivage de ces états financiers.

Par ailleurs, cette application intègre un dispositif d’amélioration de la qualité de l’information financière, notamment par la possibilité offerte aux experts comptables d’assurer leur mission de délivrance du visa des états financiers ou de l’attestation d’exécution de la mission de commissariat aux comptes sur cette plateforme internet.

Notons que cette mission de délivrance du visa (attestation sécurisée par un sticker) des états financiers avant leur dépôt auprès de l’administration fiscale, a été assignée aux experts comptables de l’Union par cette même directive communautaire. Ce visa qui constitue en quelque sorte l’attestation de commissariat aux comptes, permet de garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise ou de l’organisation.

Ainsi, en vue de démarrer le processus d’opérationnalisation de cette plateforme, l’Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire (OEC-CI), en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI), a organisé en fin de semaine dernière, un atelier à l’endroit des entreprises, coopératives, commerçants et artisans du pays. L’objectif étant de les sensibiliser sur les avantages et les bénéfices du visa des états financiers et de l’application E-liasse.

Rappelons que, déjà en avril 2018, la Côte d’Ivoire avait lancé le projet E-impôt permettant la déclaration et le paiement des impôts en ligne.