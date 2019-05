Nigeria : le gouvernement annonce de nouvelles mesures fiscales incitatives, pour booster les projets infrastructurels

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, le gouvernement va introduire de nouvelles mesures fiscales pour encourager les investissements dans les infrastructures. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, la News Agency of Nigeria (NAN), citant la ministre des finances, Zainab Ahmed (photo).

D’après la responsable, les nouvelles mesures concerneront essentiellement les investissements dans les infrastructures routières que le pays cherche à améliorer. Il s’agira de l’octroi de crédits ou d’un programme de réduction d’impôts en faveur d’entreprises investissant dans un projet de construction de routes dans le pays. La mise en place d’un dispositif de crédit d’impôt devrait permettre de créer un cadre grâce auquel, « toute société du secteur privé construisant une route avec ses propres ressources pourra récupérer l'investissement réalisé grâce à un crédit d'impôt », indique la ministre Ahmed.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement fédéral nigérian essaye d’améliorer ses investissements dans les infrastructures, afin de booster le secteur commercial au sein et en dehors du pays. En janvier dernier, six grandes entreprises avaient d’ailleurs été choisies par le gouvernement pour construire 19 nouvelles routes dans 11 Etats du pays, en échange de mesures d’allègement fiscales.

Notons que les nouvelles mesures devraient être accompagnées d’un programme d’automatisation du processus d'obtention des dérogations ou des droits de douane, afin de le rendre « plus transparent et plus efficace ».

Moutiou Adjibi Nourou

