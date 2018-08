Egypte : la banque centrale ne souhaite pas divulguer au fisc des informations sur les comptes bancaires

(Agence Ecofin) - La Banque centrale égyptienne a indiqué qu’elle ne souhaitait pas divulguer des informations sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises à l’administration fiscale.

Tarek Amer (photo), le gouverneur de la Banque centrale a fait savoir que son institution entendait préserver la confidentialité des informations bancaires de ces derniers.

Cette décision de la Central Bank of Egypt fait suite à la suggestion émise par le chef de l’administration fiscale égyptienne. Emad Samy souhaitait accentuer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale en accédant aux données bancaires des ménages et des sociétés égyptiennes.

Le chef du fisc égyptien avait fait savoir qu’il souhaitait que le ministère des finances soit autorisé par la banque centrale à consulter les données bancaires afin de déceler les activités suspectes et demander par la suite qu’une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur ses activités bancaires.

Chamberline Moko