Afrique du Sud : Après 9 ans de tractation, la loi sur la taxe carbone finalement adoptée

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la loi sur la taxe carbone a été ratifiée après de nombreuses années de report. Dans sa première phase qui s’étendra du 1er juin à décembre 2022, la taxe sera de l’ordre de 120 rands (8,34$) par tonne équivalent de dioxyde de carbone. Les exonérations prévues permettront une réduction de 6 à 48 rands de cette taxe par tonne d’émission, a affirmé le Trésor public qui a annoncé la nouvelle.

« Une revue de l’impact de la taxe sera effectuée avant la détermination de la seconde phase. Elle prendra en compte les progrès faits dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre prévue dans notre contribution nationale à la lutte contre le réchauffement climatique.», a affirmé le Trésor sud-africain. Cette seconde phase sera mise en œuvre entre 2023 et 2030.

L’initiative qui a été prise par l’un des pays les plus pollueurs du continent depuis 2010, a été reportée au moins trois fois à cause des réticences exprimées par les secteurs les plus polluants. Les compagnies minières, métallurgiques et électriques avaient en effet estimé qu’une telle taxe éroderait leur marge de profit et ferait grimper les prix de l’électricité.

Si les industries émettrices se plaignent de cette taxe, les activistes climatiques quant à eux, estiment que même si elle est la bienvenue, elle ne sera pas suffisante.

