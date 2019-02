Pour son premier podcast francophone mensuel, Tax Justice Network aborde les conséquences de la compétition fiscale en Afrique

(TAX JUSTICE NETWORK) - Tax Justice Network, un groupe de défense indépendant composé d'une coalition de chercheurs et de militants internationaux qui partagent les mêmes préoccupations concernant l'évasion fiscale, la concurrence fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, annonce ce mercredi 27 février 2019, le lancement de sa production audio « Impôts et Justice Sociale ».

Ce programme est le podcast francophone mensuel de son programme qui aborde des sujets cruciaux dans les domaines de la corruption, ainsi que les scandales et l’analyse sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et le secret bancaire. Ce Podcast de 30 minutes sera disponible sur la page via le flux RSS et la page : www.impotssociale.libsyn.com/ et sur vos téléphones, via l’applications Sticher. Mais aussi, il sera diffusé sur plusieurs radios partenaires en Afrique francophone.

Il est libre de diffusion – il suffira de contacter le réseau Tax Justice network et il sera mis à disposition tous les mois. Il sera aussi partagé sur les réseaux sociaux du programme notamment les pages Youtube (www.impotsetjusticesociale.com) Facebook (https://www.facebook.com/Imp%C3%B4ts-et-Justice-Sociale-594632327667480/) et twitter https://twitter.com/ImpotsSociale

Pour recevoir le programme, il suffira d’envoyer un email à l’adresse impotsocial@outlook.fr

La production est faite avec la collaboration d’Idriss Linge journaliste financier spécialisé des questions économiques et financières et qui travaille aujourd’hui avec l’Agence Ecofin. « Les questions relatives à la finance équitable et la justice fiscale ne sont parfois abordées que très sommairement dans les pays d’Afrique Francophone. ‘Impôts et Justice Sociale’ se veut être un rendez-vous associé à une plateforme où ces discussions pourront se faire à l’échelle de la région. C’est un honneur d’être impliqué à ce niveau du projet.»

Pour Naomi Fowler de Tax Justice Network, Coordinatrice du projet et productrice du podcast en anglais disponible sur la page web https://www.taxjustice.net/taxcast/ « C’est un programme qui couvre les batailles dont on n’entend parler nulle part ailleurs - les batailles pour la transparence, l’équité et l’intérêt public. Chaque mois, nous parlerons avec des experts dans le domaine pour nous aider à analyser les meilleures histoires. Si votre station de radio préférée ne nous diffuse pas, demandez-leur pourquoi pas ! La connaissance, c'est le pouvoir. Ensemble, nous pouvons nous armer des solutions dont nous avons besoin pour lutter contre ce qui bloque les opportunités en or et une vie sereine et dans la dignité que chaque citoyen mérite. S'il vous plaît rejoignez-nous ! »

La première édition du programme parle de compétition fiscale en Afrique, et aborde la question de la pertinence de cette pratique dans le soutien du développement en Afrique. Outre les citoyens ordinaires, l’émission fait intervenir Jean Mballa Mballa, Directeur Exécutif du CRADEC, une ONG basé au Cameroun et qui milite pour le développement endogène.

Elle revient aussi sur les implications de la compétition fiscale sur les conditions de vie des populations vivant dans les pays qui la pratique. Un point fait le consensus, c’est que la compétition fiscale n’a pas impulsé l’arrivée massive des capitaux étrangers tant espérés, et avec eux le développement attendu.