Bénin : la Direction générale des impôts a lancé le service de paiement par mobile de la taxe sur les véhicules à moteur

(Agence Ecofin) - Au Bénin, la Direction générale des impôts (DGI) a lancé, le 13 janvier, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM) par mobile. Le service a pour objectif de permettre à toute personne détentrice d’une voiture immatriculée au Bénin de pouvoir payer sa TVM via Mobile Money.

« Dans le programme d’action du gouvernement (PAG), on note clairement une intention d’utiliser le numérique comme un catalyseur de la croissance économique. C’est pour cela que la dématérialisation des services financiers est aussi importante pour nous », a expliqué Joël Darius Zodjihoué, secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, lors du lancement officiel du service. « Je suis convaincu que la plateforme de paiement mobile de la TVM est un outil qui permettra d’améliorer les relations entre l’administration et la population », a-t-il poursuivi. Cette décision devrait également apporter de la sécurité dans les paiements de la taxe et la transparence dans sa gestion.

Le service permet à la fois aux utilisateurs de smartphones et de téléphones mobiles plus anciens de payer la TVM via leurs comptes Mobile Money. MTN Bénin et Moov Bénin, les seuls opérateurs ayant une licence pour ce type de service, dans le pays, ont collaboré sur le projet.

Les utilisateurs de téléphones d’ancienne génération peuvent payer leur TVM directement sur la plateforme USSD de l’un des deux opérateurs télécoms partenaires. L’usager reçoit alors un numéro de quittance qui lui permettra de faire valoir son paiement lors des contrôles.

Pour les utilisateurs de smartphones, la DGI a créé l’application Mobile Tax. Elle a été développée par OPEN SI, une entreprise qui fournit des solutions d’agrégation d’infrastructures et des solutions d’encaissement à distance pour les services gouvernementaux et les compagnies privées. La plateforme devrait permettre aux autorités de rendre possible, dans un futur très proche, le paiement mobile pour d’autres taxes.

Servan Ahougnon