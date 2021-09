Nigeria : la fintech Prospa lève 3,8 millions $ pour renforcer son équipe et étendre ses services aux micro-entreprises

(Agence Ecofin) - Six mois après son intégration au programme de mentorat et de coaching de l’investisseur américain Y Combinator, le nigérian Prospa a obtenu le soutien de sociétés de capital risque et d’investisseurs, pour un financement de pré-amorçage.

Prospa, une fintech nigériane qui propose aux micro et petites entreprises des services financiers et outils de gestion d’entreprise, a levé un financement de pré-amorçage d’un montant de 3,8 millions $. L’entreprise cofondée en 2019 par Frederik Obasi, Chioma Ugo et Rodney Jackson-Cole prévoit d’utiliser cette ressource pour renforcer ses services mais aussi pour recruter dans son équipe des ingénieurs et commerciaux.

La fintech qui propose des outils de facturation, gestion des stocks, des employés et des fournisseurs a été soutenu dans cette opération par les sociétés de capital risque Global Founders Capital et Liquid 2 Ventures. Des investisseurs providentiels tels que Immad Akhund, Karim Atiyeh, Todd Goldberg, Ankur Nagpal, Rahul Vohra, James Beshara ont également participé à cette levée de fonds.

« L'équipe de Prospa a développé un produit qui sert les besoins des entrepreneurs du Nigéria. Ces entrepreneurs sont la colonne vertébrale de l'économie nigériane et je suis excité de les soutenir à travers cet investissement dans Prospa », a affirmé Immad Akhund, fondateur et directeur général de Mercury, une fintech qui construit des services bancaires pour les start-up.

Cette levée survient près de six mois après la sélection de Prospa au Y Combinator Winter 2021 qui est un programme de coaching et de mentorat développé par l’entreprise américaine dédiée au financement de start-up Y Combinator.

Au Nigeria, près de 40 millions de micro-entreprises sont mal desservies en matière de services bancaires et financiers. Prospa se positionne dans ce créneau en donnant la possibilité aux entrepreneurs d’ouvrir sans grande difficulté des comptes bancaires, et d’accéder à des outils pour démarrer, développer et faire évoluer leurs entreprises.

Chamberline Moko