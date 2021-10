Flash et MTN Congo créent un pont pour faciliter les transferts d’argent entre les deux Congo

( FLASH ) - L’accès à un compte bancaire classique reste difficile pour une grande catégorie de la population en Afrique. Chose qui ne facilite pas les transferts internationaux de fonds d’un compte bancaire vers un autre. Aujourd’hui, la mobile money est une alternative aux comptes bancaires et un atout pour faciliter les transferts d’argent en Afrique.

MTN Congo est le leader sur la mobile money au Congo-Brazzaville, qui offre ces services à des millions des personnes dans des villes et surtout dans les régions les plus reculées où il n’y a pas des banques à proximité. Accéder à son argent depuis son mobile, envoyer de l’argent à ses proches, payer ses dépenses courantes et recevoir son salaire sur son téléphone portable sont là les innovations que MTN-money a su apporter aux populations congolaises.

Et pour permettre à ses abonnés de recevoir de l’argent venant de la RD Congo, MTN-Congo vient de sceller un partenariat avec FLASH. Ce partenariat crée un pont entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, et permettra aux particuliers de transférer depuis la RD Congo de fonds via Flash Cash directement vers un compte MTN MoMo au Congo-Brazzaville aux frais d’1 dollar américain seulement quelle que soit la valeur du montant à transférer.

Flash dispose d’un réseau de plus de 160 agences et près de 4000 agents Flash en RD Congo où son service de Flash Cash est disponible. Et en plus, son application mobile FlashApp donne également aux utilisateurs l’accès à ce service directement à partir de leurs Smartphones et leur permettra de transférer depuis chez eux, de l’argent vers un compte MTN MoMo sans passer dans une agence Flash.

A propos de FLASH International

Flash International est une société financière agrée œuvrant dans la FinTech. Elle fournit l’agrégation de services à valeur ajoutée et financiers tels que : le transfert d’argent, la mobile money, les cartes Visa, les virements bancaires, les crédits de recharge mobile, les forfaits internet, les réabonnements de télévision, les paiements de taxes et les services de paiement marchand pour plus de ses 3 millions de clients de la région de l’Afrique centrale dans son réseau de 160 agences en propre et auprès des milliers d’agents Flash.

La plateforme de distribution et le hub financier FLASH dispose de plus de 30 produits différents dans son application innovante « FlashApp » disponible sur Google Play et sur Apple Store. Cette application est déjà opérationnelle dans 3 pays d’Afrique, Flash International compte actuellement plus au moins 4.000 agents Flash qui participent activement à l’inclusion financière des communautés non bancarisées.

Pour plus d’informations, visitez http://www.flash.one/

A propos de MTN Congo

MTN Congo SA est une filiale du groupe MTN ayant son siège social en Afrique du Sud. Lancé en 1994, le groupe MTN est devenu, au fil des années, une marque internationale et a acquis une grande notoriété. Désormais côté à la bourse de Johannesburg, ce groupe, dont l’expansion avait commencé dès 1997, est aujourd’hui présent dans 22 pays de l’Afrique au Moyen-Orient. Lancé au Congo en 2011, le service MTN Mobile Money est rapidement devenu leader sur le marché du transfert d’argent dans le pays avec plus de 1.783.613 clients actifs. MTN Mobile Money a bâti sa réussite sur l’accessibilité et l’universalité du service permettant à des millions de personnes exclues du système financier formel d’effectuer des transactions financières de manière instantanée, sécurisée et fiable grâce au téléphone portable.