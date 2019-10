Angola : les réserves d’échanges s’améliorent, à 10 milliards $, soit 7 mois d’importations

(Agence Ecofin) - Le gouverneur de la Banque nationale d’Angola (BNA), José de Lima Massano, a annoncé récemment, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Comité de la politique monétaire que les réserves internationales nettes de changes de l'Angola sont estimées à 10 milliards $, ce qui garantit au pays 7 mois d’importations.

S’adressant à la presse, le responsable de la Banque centrale a déclaré qu’après quelques étapes déjà parcourues dans cadre du développement du marché des changes, le pays était dans des meilleures conditions depuis le début du programme de stabilisation macroéconomique, pour parvenir à un régime de taux de change déterminé par le marché.

Selon, le Fonds Monétaire International (FMI), les réformes macroéconomiques entreprises par les autorités angolaises ont permis l’amélioration du change, entre le taux parallèle et le taux officiel. Evalué à 150% en 2017, ce taux se situe actuellement à 30%, tandis que l’inflation, qui avait atteint 18%, a été réduite à 15%.

Pour le FMI, le gouvernement angolais doit s’atteler à réduire l’endettement public, à maintenir la consolidation fiscale, à diminuer la dépendance pétrolière et à matérialiser quelques programmes non réalisés jusqu’ici afin d’éviter la vulnérabilité et de poursuivre dans la stabilisation macroéconomique.

André Chadrak