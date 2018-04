L’Angola va émettre un eurobond de 2 milliards de dollars en mai prochain

(Agence Ecofin) - L'Angola s’apprête à revenir sur le marché international de la dette en mai prochain, pour profiter d’un contexte favorable marqué par la remontée des prix du pétrole et le lancement d’un nouveau programme de réformes économiques soutenu par le Fonds monétaire international (FMI).

Selon l’agence de presse portugaise Lusa, qui cite le ministre des Finances, Archer Mangueira (photo), la taille de l’émission d’euro-obligations envisagée est de 2 milliards de dollars.

L’annonce du retour du deuxième producteur du brut en Afrique sur le marché international de la dette, intervient quelques jours seulement après l’engagement du FMI à apporter son assistance technique au pays pour la mise en œuvre d’un nouveau programme de réformes économiques.

Elle intervient aussi dans un contexte de hausse des prix du pétrole. «Le timing choisi par l’Angola pour l’émission d’un eurobond est très logique, car le pays profitera de la hausse des prix du pétrole et d'un nouveau programme d’assistance du FMI visant à soutenir la stratégie de relance économique définie par le gouvernement. C’est maintenant ou jamais.», souligne Tiago Dionisio, analyste au cabinet de conseil portugais Eaglestone Advisory SA.

Le nouveau président angolais, Joao Lourenço, a promis de lancer des réformes structurelles visant à stabiliser les finances publiques et à diversifier une économie largement dépendante des hydrocarbures, et minée par la prédation du clan de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays d’une poigne de fer pendant 38 ans.

Il a déjà limogé le gouverneur de la Banque centrale ainsi que les dirigeants de la compagnie pétrolière nationale Sonangol et du Fonds souverain angolais, qui étaient des membres du clan dos Santos.

A noter que les recettes de l’or noir représentent en effet plus de 75% des rentrées fiscales du pays et plus de 90% des recettes en devises étrangères.

