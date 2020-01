Cameroun : plus de 1400 milliards FCFA comme contribution des ménages aux recettes fiscales au 30 septembre 2019

(Agence Ecofin) - Au 30 septembre 2019, les contributions des ménages camerounais aux recettes fiscales ont atteint 1426,1 milliards FCFA, peut-on conclure au regard du tableau d’exécution budgétaire sur les 9 premiers mois de l’année publié par le ministère en charge des Finances.

Ces contributions comportent à la fois des paiements directs et indirects. Parmi les prélèvements directs, il y a l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dont le montant s'élève à 225,7 milliards FCFA. Il est de 18 milliards FCFA supérieur aux prévisions de collecte prévue dans la Loi de finances 2019 sur la période, et de 25 milliards FCFA supérieur aux ressources mobilisées sur le même segment en 2018.

À côté de cette contribution directe sur leurs revenus, les ménages camerounais ont aussi contribué indirectement, à travers le paiement de diverses taxes sur la consommation ou l’importation. Bien que ces sommes soient collectées et reversées aux impôts par les entreprises, elles sont in fine, incluses dans les prix de vente des biens et services qui sont réglés par les consommateurs finaux, à l’exception de certains droits d’accise sur certaines boissons. Même lorsque les entreprises sont consommatrices d’un bien taxé, elles se font rembourser quoique parfois difficilement, cette taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Dans ce segment de contribution, on retrouve des rubriques comme la TVA dont le montant mobilisé sur la période est de 685,8 milliards FCFA. Mais on peut aussi y ajouter l’autre taxe sur la consommation qu’est le droit d’accise (187,7 milliards FCFA) et enfin les droits de douane à l’importation qui ont permis de mobiliser 231,1 milliards FCFA.

Contribution moins forte des entreprises aux recettes fiscales

En plus de contribuer de façon considérable aux ressources fiscales, les ménages camerounais sont aussi contraints de sponsoriser certains services publics. Ainsi, l’école, tout au moins primaire qui est gratuite, bénéficie encore des paiements quasi obligatoires de toute sorte imposés par les établissements scolaires, sous ce qu’on désigne par "contribution à l’Association des parents d’élèves". Pareillement, les ménages camerounais, selon une étude de la Banque mondiale, supportent encore jusqu’à 60% des dépenses de santé.

Ce constat est fait alors que le président du Gicam, la plus ancienne organisation patronale du pays, a écrit une lettre au président de la République pour souhaiter une pression fiscale moins forte et de meilleures relations avec l’administration fiscale. Si la presse locale a abordé cette actualité comme un conflit ouvert entre le patronat et la Direction générale des impôts, très peu d’observateurs sont revenus sur la contribution marginale des entreprises aux recettes fiscales.

Sur la même période, l’impôt sur les sociétés qui est l’imposition directe sur la valeur ajoutée créée par les entreprises et qui n’est pas répercuté sur les consommateurs, a généré 352,7 milliards FCFA de recettes, dont seulement 79,7 milliards pour les entreprises du secteur pétrolier.

En marge de ces paiements, le gouvernement du Cameroun dans le but d’atteindre certains objectifs en rapport avec l’amélioration du pouvoir d’achat ou d’encourager des initiatives d’investissement, a accordé des cadeaux fiscaux de plus de 1600 milliards FCFA à divers secteurs économiques. Si ces dépenses fiscales ont profité aux entreprises, aucun rapport ne suggère qu’il y a eu transmission de ces gains à l’économie.

Dans les marchés des principales villes du pays, l’Institut national de la statistique a constaté ces trois dernières années et sur les 9 premiers mois de 2019, une hausse des prix de plusieurs produits.

Idriss Linge