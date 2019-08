Togo : satisfaite des réformes, la Banque mondiale prépare un nouvel appui budgétaire « pour consolider les acquis »

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale prépare un nouvel appui budgétaire pour le Togo. L’information a été donnée ce mardi 27 août par Thierry Yogo (photo), économiste senior de l’institution multilatérale, à l’occasion de l'atelier de la revue des réformes à fin juin 2019.

« La nouvelle opération d'appui budgétaire en cours, permettra sans doute de consolider les acquis des deux dernières opérations et d'accélérer le train des réformes déjà engagées dans les domaines de l'efficience de la commande publique et du renforcement de la viabilité financière du secteur de la santé », a-t-il expliqué, saluant « des avancées réalisées au cours des deux dernières années ».

Si aucune information n’a filtré en ce qui concerne le montant de ce nouveau coup de pouce, le Responsable a toutefois laissé entendre que les deux dernières opérations de la Banque, en 2017 et 2018, ont totalisé 92 millions $.

« C'est le lieu de renouveler mes félicitations aux autorités togolaises pour le succès de ces deux opérations au cours de 2017 et 2018 qui soutenaient des réformes visant une plus grande stabilité du cadre macroéconomique et la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé», a souligné Thierry Yogo.

Quasi-nul en 2014 et 2015, le montant des appuis budgétaires reçus par Lomé est passé de 11,3 milliards FCFA en 2016 et 2017, à 34,9 milliards l’année dernière, selon de récentes données de la BCEAO. Une hausse annuelle de plus de 200%, qui traduit un regain de confiance.

Notons qu’au titre de la loi de finances, exercice 2019, l’exécutif togolais a prévu de recevoir des partenaires au développement la bagatelle de 20 milliards FCFA.