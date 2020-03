UEMOA : le Bénin va émettre trois lignes d'OAT en abondement sur le Marché des titres publics pour un montant de 70 milliards FCFA

(UMOA-TITRES) - Dans le cadre de l’exécution du calendrier annuel des émissions de titres publics de l’Etat du Bénin par l’Agence UMOA-Titres (AUT), il est prévu ce jeudi 02 avril 2020, une émission simultanée de trois lignes d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) en abondement, pour un montant de 70 milliards FCFA (environ 117 millions $) sur des maturités respectives de 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Après sa dernière intervention sur le Marché régional des Titres Publics (MTP) émis par adjudication, qui s’est soldée par un succès tant au niveau du taux de couverture que des taux de rendement, le Bénin revient donc ce 02 avril, à travers une émission simultanée d’OAT qui revêt un caractère spécial de par sa structuration et qui s’assimilera à l’opération montée par l’AUT de pair avec le Trésor du Bénin le 05 mars dernier.

Pour rappel, le 05 mars 2020, le Trésor Béninois de concert avec l’AUT avait structuré des Obligations Assimilables du Trésor pour un montant de 80 milliards FCFA (environ 133 millions $) sur des maturités de 5, 7 et 10 ans. Le montant retenu sur cette opération avait été de 88 milliards FCFA (environ 146 millions $), pour un taux de couverture de 141,01% et des taux moyens pondérés respectifs de 6,20%, 6,61% et 6,70%.

Avec cette deuxième grosse opération, le Bénin réaffirme sa volonté à participer au développement du Marché régional des Titres Publics. Son intervention s’inscrit dans une stratégie de financement orientée vers la consolidation de sa présence sur un marché transparent par adjudication. Cette volonté permet ainsi, au MTP, de s’enrichir et se renforcer par la même occasion avec la mise en place d’émetteurs de référence et l’adoption de bonnes pratiques.

Pour cette émission du 02 avril, l’option a été portée sur des réouvertures par abondement de souches de référence ; ce qui permettra de constituer des gisements liquides tout en finançant le programme de développement de l’Etat du Bénin.

Cette structuration a été possible grâce au rôle actif de l’AUT dont la principale mission est d’œuvrer à l’instauration d’un marché intégré au service du développement de la zone UEMOA.

Notons qu‘au titre de l’année 2020, le volume prévisionnel des montants à mobiliser est de 4361 milliards FCFA (environ 7,3 milliards $) sur ce marché qui offre l’avantage aux Etats de collecter des ressources dans la zone UEMOA pour financer leur développement économique à des coûts maîtrisés grâce au système d’adjudication (enchères).

Il convient de préciser que la souscription aux Bons et Obligations Assimilables du Trésor émis par adjudication, est ouverte à toute personne physique ou morale, étrangère ou résidente dans l’Union, à condition de passer par une banque ou une SGI implantée dans l’UEMOA.

