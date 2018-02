Le rand sud-africain a atteint son plus haut niveau par rapport au dollar, depuis février 2015

(Agence Ecofin) - Le rand continue à profiter du vent de changement qui souffle sur la nation arc-en-ciel, depuis l'élection de Cyril Ramaphosa à la présidence. La monnaie sud-africaine a atteint son plus haut niveau depuis février 2015, face à un dollar plus faible, ce lundi 26 février. A 06H27 GMT, le rand était à 11,5300 par dollar sur le marché des changes, soit 0,11% plus ferme que sa clôture de New York, le vendredi 23 février.

La hausse intervient alors que des rumeurs selon lesquelles le président Ramaphosa devrait annoncer un nouveau gouvernement, cette semaine, se répandent dans les milieux financiers.

Dès son accession à la magistrature suprême, Cyril Ramaphosa a annoncé un vaste remaniement ministériel. Le dirigeant du Congrès national africain (ANC, parti au pouvoir) a succédé à Jacob Zuma, qui a été contraint de démissionner, en raison de nombreux scandales de corruption.

Cyril Ramaphosa, qui a hérité d'un pays à l'économie anémiée, avec un taux de chômage officiellement proche de 30%, s'est notamment fixé comme objectifs de relancer la machine économique et de lutter contre la corruption.

