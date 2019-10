Algérie : l'impôt sur les biens fait débat au sein de l’Assemblée populaire nationale

(Agence Ecofin) - En Algérie, la réintroduction d'un impôt sur le patrimoine a fait l'objet de discussions parmi les parlementaires, réunis au sein de l'Assemblée populaire nationale. La proposition de loi initiale prévoit un système progressif pour des biens dont la valeur est située dans la fourchette des 100 000 dinars algériens (DA) à 700 millions de dinars algériens. Le taux d'imposition serait parti de 0,1% pour la valeur la plus basse, à 0,07% pour la valeur la plus hausse.

Dans une prise de position que des observateurs algériens disent n'avoir pas observée ces 20 dernières années, les parlementaires ont proposé qu'à la place d'une fourchette d'imposition fixe, on applique plutôt la formule qui permettrait de mobiliser 0,1% sur les patrimoines d'une valeur de moins de 700 millions DA et 1% sur les biens de plus de 700 millions DA, a-t-on appris de l'Agence algérienne de presse.

L'autre proposition des parlementaires concerne l'affectation des ressources qui seront mobilisées via ces impôts. Pour eux, une part importante devrait aller aux communes les plus pauvres afin de soutenir leur développement. Ce n'est pas la première fois qu'un tel impôt est soumis en introduction dans la Loi de finances. Une précédente tentative avait eu lieu en 2018 et la Commission des finances était convenue de sa difficulté à être mise en œuvre.

Elle craignait entre autres, que cette situation entraîne une fuite massive des capitaux de certaines personnes vers le secteur informel, afin d'éviter l'impôt. Le même problème se pose aujourd'hui et avec plus d'acuité, dans la mesure où le gouvernement algérien a besoin de consolider son budget pour faire face à des demandes sociales, dans un contexte marqué par la baisse des prix du pétrole et des réserves de change qui ont maigri.

Kamel Aïssani, le directeur général des impôts en Algérie, a à cet effet, fait une annonce dans laquelle il indique que le gouvernement a perdu près de 45 milliards $ de recettes fiscales, ces dernières années, du fait du non-recouvrement de certains impôts.

Ces discussions ont lieu, alors que se joue une délicate transition dans le pays qui devrait marquer la fin complète du règne du président Abdelaziz Bouteflika et de son régime critiqué par plusieurs observateurs comme étant très corrompu.

Idriss Linge