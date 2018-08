Le crédit continue de coûter cher en Zambie, malgré la baisse de 4 points, des taux directeurs de la banque centrale

(Agence Ecofin) - Le crédit bancaire continue de coûter cher en Zambie, malgré la réduction par la banque centrale, de son principal taux directeur. En février 2018 ce taux est descendu à 9,75%, contre 14,5% au début de l'année. L'objectif était de donner plus de flexibilité sur le marché du crédit et lui faire bénéficier de la baisse de l'inflation.

Par ailleurs, l'institution d'émission monétaire de Zambie a redonné du souffle à la liquidité bancaire, en ramenant la part des reserves que les banques doivent faire sur les dépôts, de 18,5% à 5 %.

Les banques continuent toutefois de se montrer conservatrice et accusent une détérioration de l'environnement financier. En effet, le gouvernement qui est l'un des acteurs majeurs de l'économie de ce pays, se trouve au bord de l'axphyxie. L'embellie observée sur ses comptes relèvent plus de l'amélioration des prix du cuivre que d'une certaine efficience. De ce fait, il continue d'accumuler plusieurs arriérés qui plombent la capacité de ses fournisseurs de rembourser leurs dettes à l'égard des banques.

Selon un récent rapport de l'Institute of International Finance, une organisation basée à Washington, les choses pourraient se dégrader davantage. Le gouvernement est démeuré peu clair sur l'encours exact de sa dette et cette situation bloque l'ouverture des discussions avec le FMI.

On note aussi un retour de l’inflation qui pourrait atteindre de nouveau les 9% d’ici la fin de l’année 2018. La hausse des prix, et donc celle de la demande monétaire, sera soutenue par la progression des prix du carburant et une hausse des prix des aliments, du fait de la baisse des productions agricoles.

Le stimulus de début d’année de la Banque Centrale risque alors d’arriver à son terme

Idriss Linge