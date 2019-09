Niger: le gouvernement adopte un budget 2020 à 3,7 milliards $ en hausse de 3,6% par rapport à 2019

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien a adopté la semaine dernière, un projet de loi de finances à 2 236 milliards de francs CFA (3,7 milliards $). Ce nouveau montant s’affiche en hausse de 3,6% par rapport au budget de l’année 2019.

D’après les autorités, ce nouveau projet de budget prend en compte « les orientations du Programme de la Renaissance et les priorités et choix stratégiques définis par le gouvernement, notamment dans le Plan de développement économique et social (PDES 2017-2021) et le Programme économique et financier (PEF 2017-2020) conclu avec le Fonds monétaire international ».

Il s’appuie sur une hausse prévue de la croissance du pays à 6,5% en 2019, d’après le FMI contre 5,2% en 2018. Ce, malgré un contexte difficile marqué par des défis liés à la sécurité régionale impliquant de fortes pressions sur les ressources, à la variabilité des cours mondiaux des matières premières et aux aléas climatiques.

D’après le FMI, le pays devrait enregistrer une croissance moyenne de 7% au cours des cinq prochaines années. Ce, grâce à l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole prévue pour démarrer d’ici à 2022.

Notons que le nouveau projet de loi de finances ne sera effectif qu’après adoption par le Parlement nigérien.

Moutiou Adjibi Nourou