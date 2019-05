Démarrage de la cotation du 3ème eurobond kényan sur la Bourse irlandaise

(Agence Ecofin) - La cotation de l’eurobond de 2,1 milliards de dollars émis récemment par le Kenya a démarré le 22 mai sur Euronext Dublin, selon un avis d’admission publié par la Bourse irlandaise.

« Euronext Dublin a donné son feu vert à l'admission du troisième eurobond kényan sur la cote du marché secondaire », a précisé cet avis d’admission.

Mi-mai, le Kenya a levé 2,1 milliards de dollars à l’issue de l’émission d’un eurobond réparti en deux tranches ayant des maturités de 7 et 12 ans. Le taux appliqué à la tranche ayant une maturité de 7 ans a été fixé à 7%, tandis que celui de la tranche à plus longue échéance a été fixé à 8,0%, bien en dessous des taux indicatifs initiaux de 7,5% et 8,5%, respectivement.

L’eurobond, dont l’émission a été arrangée par J.P. Morgan et Standard Chartered Bank, servira à financer des projets d’infrastructures, des dépenses budgétaires générales et refinancer des euro-obligations, d’un montant de 750 millions de dollars, émises en 2014.

A noter que les deux précédents eurobonds émis par le Kenya en 2014 et en 2018 ont été également cotés sur la Bourse irlandaise.

