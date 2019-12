Fin du Franc CFA UEMOA : et maintenant, quels sont les enjeux ? (Idriss Linge)

(Agence Ecofin) - Au-delà de l’effet d’annonce des présidents français et ivoirien, quelles lectures suggèrent la grande mutation annoncée sur le Franc CFA de l’Union Monétaire Ouest-africaine. Le satisfecit des opinions publiques anti-CFA laissera rapidement place à de nouveaux enjeux.

Emmanuel Macron a profité de sa visite officielle à Abidjan en Côte d’Ivoire cette fin de semaine du 20 au 22 décembre 2019, pour annoncer la fin d’un des Francs CFA, plus précisément celui de l’UEMOA. Le président français a dit avoir entendu les « appels de la jeunesse » de cette sous-région.

Le Franc CFA cristallise de nombreuses critiques sur la France. Je vois votre jeunesse qui nous reproche une relation qu’elle juge post coloniale. Donc rompons les amarres » a déclaré M. Macron, expliquant qu’il avait été à l’initiative de cette avancée.

Cette déclaration a eu un effet d’annonce positive sur les opinion publiques anti-CFA, qui y voient une « grande victoire ». Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui aussi indiqué, que cette décision avait été prise en toute souveraineté. Pour sa part, le Fonds Monétaire International (FMI), par sa directrice générale, a aussi salué l’initiative.

« Les mesures annoncées s’appuient sur le bon bilan de l’UEMOA en matière de conduite de la politique monétaire et de gestion des réserves extérieures. Ces dernières années, l’UEMOA a enregistré une faible inflation et une croissance économique forte, la situation des finances publiques s’est améliorée et le niveau des réserves de change a augmenté », a expliqué Kristalina Georgieva.

Un effet d’annonce qui nécessite plus de clarification pour les investisseurs

Mais derrière l’effet d’annonce politique, plusieurs points retiennent l’attention. Le premier est le type de réforme qui a été entreprise. Il est essentiellement question d’un changement de nom de la monnaie concernée qui s’appellera désormais « Eco », et aussi du fait de ne plus affecter les réserves de change de l’UEMOA dans un compte des opérations logées au sein du trésor publique français.

En revanche, la parité fixe qui lie le CFA actuellement à l’Euro devrait en principe se poursuivre avec la nouvelle monnaie et la garantie de convertibilité de la France devrait aussi se poursuivre sur la base d’un mécanisme qui n’a pas été clairement expliqué. Par ailleurs le président Ouattara n’a pas apporté de précisions sur les nouveaux arbitrages qui l’ont conduit à accepter cette évolution sur une question qu’il avait qualifiée de faux débat vers la deuxième moitié de février 2019 à sa sortie d’une rencontre avec son homologue français. Ce qui lui avait valu de grosses critiques au sein des opinions africaines.

De nombreux médias français parlent aussi de négociations discrètes pour aboutir à cette réforme. La sortie récente du président béninois Patrice Talon qui annonçait le retrait de ses réserves de change du compte des opérations trouve aujourd’hui un autre sens. Il est clair qu’à un haut niveau, les chefs d’Etat de l’UEMOA ont planché sur la question.

Ce qu’on note cependant, c’est que l’ « Eco » n’est pas un projet de l’UEMOA, mais de la CEDEAO dans son ensemble, qui inclut aussi des pays comme le Ghana, le Nigéria, ou encore la Guinée Conakry, et des pays comme le Libéria et la Sierra Leone.

Si la convertibilité de l’Eco continue d’être soutenue, sa stabilité future est incertaine

A ce jour, la manière dont sera gérée la situation extérieure de cette monnaie demeure assez imprécise. Certaines analyses ont souvent évoqué la possibilité pour le Naira, la monnaie du Nigéria, d’être la monnaie de réserve de l’Eco, en raison de la puissance de l’économie nigériane. Mais la position extérieure de ce pays demeure assez faible, en raison de sa dépendance vis-à-vis du pétrole.

La stabilité du Naira lui-même, est garantie à coût de stratégie multi-taux et des emprunts auprès d’investisseurs internationaux. Une stratégie analogue est mise en œuvre par le Ghana, où le volume des réserves de change demeure assez modeste, comparé aux besoin d’importations du pays.

La solution intégrative serait que l’ensemble des futurs utilisateurs de l’Eco acceptent un abandon de leurs souverainetés monétaire, au profit d’une entité unique qui s’impose à eux. Mais une telle décision supposerait que le Nigéria marque son accord, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour. Dans la Zone UEMOA aussi, les pays leaders comme la Côte d’ivoire ne risquent pas de laisser de sitôt la gestion de leurs réserves de change.

Par ailleurs, cette évolution des choses ne devrait pas concerner la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), où est utilisé l’autre Franc CFA, entendu cette fois comme la Coopération Financière en Afrique. Réunis en urgence et dans un sommet extraordinaire le 22 novembre 2019 dernier à Yaoundé au Cameroun, ils ont, dans un communiqué final, affiché leur ouverture à mener des discussions en vue de l’évolution de la coopération monétaire.

Dans la zone CEMAC, l’approche des réformes semble pragmatique au-delà des divergences

Mais la déclaration de certains leaders de cette sous-région ont permis de voir l’existence de points de divergence sur la manière de mener cette réforme. Pour le président équato-guinéen Obiang Nguema, il faudrait opérer une rupture définitive avec le partenaire monétaire historique qu’est la France. Pour le président congolais Denis Sassou Nguesso, c’est un sujet qu’il faut aborder avec un maximum de responsabilité.

Mais l’Agence de notation Moody’s est rentrée dans ce débat sur le Franc CFA de la zone CEMAC, pour indiquer qu’un abandon à moyen terme de la garantie française déstabiliserait fortement les économies de cette sous-région. Une des clés de cette analyse est que la CEMAC ne parvient pas à générer suffisamment de devises pour faire face à ses engagements extérieurs et que les stratégie de diversification adoptées par ses pays membres tardent à porter des fruits.

Au-delà de ces discussions politiques et politicienne, l’Agence Ecofin a pu apprendre que la réforme sur la coopération monétaire a pris une certaine avance dans la zone CEMAC. L’idée est de maintenir les objectifs de stabilité extérieure de la monnaie, tout en apportant de la flexibilité dans la gestion des réserves de change. Ainsi, plutôt que de déposer 50% des avoirs extérieurs dans le compte des opérations en France, il serait proposé une réforme qui repose sur deux piliers essentiels.

Le premier est que les réserves ne devront plus systématiquement être de 50% des avoirs extérieurs. Elles devront juste suffire à rassurer les marchés quant à la capacité de la BEAC à respecter les obligations de paiements extérieurs et à défendre la parité, tout en étant capable de soutenir un choc extérieur négatif pendant que des mesures correctives sont mises en place. Afin de s’assurer de la bonne constitution de ce fonds commun, chaque pays membre remettrait ses recettes en devises étrangères à la BEAC, de manière à couvrir durablement 5 (cinq) mois de ses importations.

Le deuxième pilier concerne la gestion des excédents de réserves de change. Une fois le seuil des réserves de stabilité de cinq mois atteint pour chaque pays, ces derniers disposeraient chacun, de son propre fonds d’épargne, géré par la BEAC, en fonction de ses objectifs et d’autres considérations qui seront présentées par leurs gouvernements. Cette approche trouve une adhésion de certains experts, qui estiment que la France a bien joué sur l’opportunité socio-politique ambiante, pour se décharger d’un engagement sur une monnaie qui ne sert plus particulièrement ses intérêts, mais plutôt ceux de ses concurrents sur le marché des pays d’Afrique francophone subsaharienne.

Idriss Linge