Le Franc CFA, c’est fini : « Nous rompons les amarres » a déclaré Emmanuel Macron

(Agence Ecofin) - Alassane Ouattara, lors d'une conférence de presse à Abidjan, a anoncé, ce 21 décembre 2019, la fin du Franc CFA et de la centralisation des réserves au Trésor français. «Nous avons décidé une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs dont le changement de nom et l'arrêt de la centralisation de 50% des réserves au Trésor français», a précisé le chef de l’Etat ivoirien. Par ailleurs, la France va se retirer «des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente».

Pour Emmanuel Macron, il s’agit d’une «réforme historique majeure». Le président français a également salué l’Eco, future monnaie ouest-africaine : « C’est en entendant votre jeunesse que j’ai voulu engager cette réforme. Le Franc CFA cristallise de nombreuses critiques sur la France. Je vois votre jeunesse qui nous reproche une relation qu’elle juge post coloniale. Donc nous rompons les amarres.»

On ne sait pas encore si l’Eco, future monnaie de la CEDEAO, sera arrimé à l’euro, mais quoi qu’il en soit son destin sera largement dominé par celui du Nigeria qui pèse à lui seul près de 70% de l’économie sous-régionale.

Il n’est pas non plus précisé si cette réforme, limitée pour l’instant à l’UEMOA, sera étendue à la zone CEMAC et, auquel cas, par quelle monnaie il sera remplacé.