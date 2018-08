Zambie: les prévisions du déficit budgétaire revues à la hausse par la banque centrale

(Agence Ecofin) - En Zambie, la Banque centrale a annoncé via son gouverneur Denny Kalyalya (photo), avoir revu à la hausse les perspectives de déficit budgétaire pour l’année 2018.

Selon le communiqué du responsable, relayé par l’agence de presse Reuters, les nouvelles statistiques fixent à 7,8%, le déficit budgétaire pour l’année 2018 contre 6,1% prévu initialement.

Ces nouveaux chiffres interviennent dans un contexte particulièrement difficile pour l’économie du pays d’Afrique australe, qui fait face à une dette de plus en plus pesante. Dans l’objectif de bénéficier d’une tranche de prêt de 1,3 milliard $ de la part du FMI afin de financer les réformes, le gouvernement a d’ailleurs annoncé il y a quelques mois, la mise en œuvre de plusieurs mesures d’austérité et d’un plan visant à attirer les investisseurs (sud-africains notamment) dans le pays.

En mars dernier, la dette publique extérieure de la Zambie s’élevait à 9,3 milliards $, selon les statistiques gouvernementales.

Notons que les taux d’intérêt du pays devraient rester inchangés à 9,75%.

Moutiou Adjibi Nourou