Liberia : la BAD accorde un appui budgétaire de 10 millions $ pour améliorer la gestion des finances publiques

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un appui budgétaire d’un montant de 10 millions $ au Liberia, en vue d’appuyer la mise en œuvre des objectifs du Programme pro-pauvres pour la prospérité et le développement (PAPD) du pays.

La signature de la convention de financement s’est effectuée, ce mardi 21 août 2018, à Monrovia, entre le ministre libérien des Finances et de la Planification du développement, Samuel D. Tweah (photo), et le directeur pays de la BAD, Orison M. Amu, rapporte un communiqué du gouvernement du Libéria.

Selon Samuel D. Tweah, cet appui budgétaire vise à soutenir la croissance économique en améliorant la gestion des finances publiques, tout en renforçant la compétitivité du secteur privé au Libéria.

Plus précisément, cet appui budgétaire contribuera à soutenir la réforme de la gestion des finances publiques et à mieux structurer la masse salariale, ainsi que toute la structure de la fonction publique.

« Nous développons certaines politiques et stratégies pour assainir le budget et le rendre plus efficace, afin de le rendre plus favorable aux pauvres », a déclaré le ministre des Finances.

Notons que ce financement constitue le troisième appui budgétaire accordé par la BAD au Liberia, au cours des huit dernières années, pour un montant cumulé s’élevant à environ 100 millions $.

Ces appuis budgétaires de la BAD s’inscrivent dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique et à la compétitivité (EGCSP). Selon Orison M. Amu, ce projet devrait permettre d'améliorer la compétitivité du secteur privé, l'accès à l'électricité pour les industries, les PME et les consommateurs nationaux, et d'améliorer le cadre réglementaire.