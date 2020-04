Ghana et Nigeria : les deux « champions » de l'ECO sont en posture très difficile avec la conjoncture internationale

(Agence Ecofin) - Le Nigeria et le Ghana qui sont souvent considérés comme les deux locomotives fiables de l'ECO, le projet de monnaie unique de la CEDEAO, connaissent de sérieuses difficultés avec la conjoncture internationale actuelle. Les agences de notation Moody's et S&P Global Ratings ont toutes deux soit ramené, soit maintenu les perspectives de leurs notes souveraines à négatives.

Les deux pays sont fortement impactés par la baisse des prix du pétrole brut non seulement en deçà des prévisions budgétaires de l'année 2020, mais aussi à des niveaux historiquement bas.

Pour le Ghana, cette conjoncture internationale se traduit par un risque de fortes pressions sur ses réserves de change. Même si le pays a mobilisé très tôt cette année 3 milliards $ et plus récemment 1 milliard $ auprès du FMI, sa balance des paiements risque de souffrir des rapatriements de capitaux des non-résidents provoquant une dépréciation de la monnaie locale avec des risques d'inflation.

Pour ce qui est du Nigeria, on a pu constater que le naira qui fin mars 2020 avait déjà été dévalué de 17% par la Banque centrale se négociait à 498,5 contre un dollar américain sur le marché non livrable des devises. Ce marché est généralement utilisé par des entreprises pour se protéger des probables variations des taux de change entre les monnaies.

Il n'est pas certain que ce niveau de dépréciation du naira se confirme dans un futur proche. Déjà en mars 2020, la Banque centrale du Nigeria avait prédit qu’« une forte dépréciation de la monnaie affecterait la capacité du pays à rembourser la dette en devises et dans ce cas, une contraction des dépenses publiques en capital et en infrastructures sociales devient hautement inévitable ».

L'actualité des prix du pétrole n'augure pas de bonnes nouvelles pour les deux pays. L'or noir est la principale source de revenus en devises du Nigeria et le deuxième produit d'exportation du Ghana après l'or.

La conjoncture actuelle a révélé les faiblesses structurelles de ces deux pays qui sont souvent présentés comme des piliers essentiels à la construction de l'ECO, le projet de monnaie unique de la CEDEAO.

Même sans le covid-19, la position extérieure des deux pays inquiétait déjà, notamment celle du Nigeria qui est aussi la première économie d'Afrique en termes de produit intérieur brut (PIB). Vu la situation actuelle, leurs performances sur les critères de convergence nécessaires à leur adoption de l'ECO se sont fortement dégradées.

La réaction des pays de l'UEMOA qui eux ont pris de l'avance est fortement attendue.

