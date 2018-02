La CEDEAO annonce la création une institution monétaire commune dès cette année, pour une monnaie unique en 2020

(Agence Ecofin) - Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ont pris ce part ce mercredi 21 février à Accra aux travaux de la 5ème Réunion de la « Task Force présidentielle » sur le programme de la monnaie unique dans l’espace communautaire.

Ils ont adopté une nouvelle feuille de route qui donne un coup d’accélérateur au projet commun de création d’une monnaie unique. Objectif annoncé : atteindre au plus vite la « CEDEAO des peuples » avec un espace économique plus viable.

L’une des grandes décisions contenues dans la nouvelle feuille de route, est la création dès cette année 2018 d’une institution monétaire de la CEDEAO. Elle sera chargée de « fédérer et rationnaliser les multiples institutions existantes et de réduire les critères de convergence de onze (11) points à six ».

Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, s’est félicité « des importantes décisions prises à Accra, qui traduisent les idéaux des pères fondateurs de l’organisation communautaire ». Il a, comme ses pairs, réaffirmé son engagement à œuvrer à l’avènement d’une monnaie unique en 2020.