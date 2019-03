Le Ghana a finalement émis ses eurobonds d'une valeur de 3 milliards $, profitant d'une pause des taux sur les marchés développés

(Agence Ecofin) - Comme annoncé par l'Agence Ecofin le 8 janvier 2019 dernier, le Ghana a émis pour 3 milliards $ d'obligations sur le marché international de la dette. L'opération arrangée par Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Bank et Standard Chartered Bank se décompose en trois tranche selon les maturités.

La plus petite tranche a reçu un taux d'intérêt de 7,9%, tandis que les deux autres tranches plus importantes, ont reçu respectivement des taux de 8,1 et 9%. L'opération s'est effectuée, alors que l'attentisme domine toujours sur les marchés obligataires européens et américains.

Mercredi 20 mars 2019 encore, la Réserve Fédérale américaine a une fois de plus déçu les attentes du consensus des marchés, non seulement en maintenant ses taux directeurs, mais encore en indiquant qu'elle alimenterait prudemment les banques commerciales américaines au cours des prochains mois.

Une évolution qui rend plus attractives les obligations de pays émergents comme le Ghana. Les premières analyses qui ont suivi cette émission souveraine du Ghana, relèvent que le cedis a pris des points supplémentaires sur le dollar.

Déjà, il y a le fait que la monnaie américaine a perdu de la valeur, vu la politique de patience pratiquée par la banque centrale américaine avec ses taux. Mais aussi, les analystes ont le sentiment que cette nouvelle mobilisation de ressources longues, viendra soutenir les réserves de change du Ghana et favoriser une meilleure couverture extérieure de sa monnaie.



