Le Maroc va émettre deux eurobonds en 2019 et en 2020

(Agence Ecofin) - Le Maroc va émettre deux eurobonds d'une valeur de 11 milliards de dirhams (1,1 milliard de dollars) chacun en 2019 et en 2020, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale marocaine, Abdellatif Jouahri (photo), le 19 mars. «Nous tablons sur deux sorties du Trésor à l'international, chacune autour de 11 milliards de dirhams, une en 2019 et une en 2020.», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Selon M. Jouahri, les deux émissions contribueraient à faire passer les réserves de change du Maroc de 231 milliards de dirhams en 2018 à 239 milliards en 2019, puis à 236 milliards de dirhams en 2020, soit suffisamment pour couvrir cinq mois d'importations.

La dette publique passera quant à elle, de 65,0% du PIB en 2018 à 65,8% en 2019 avant de revenir à 65,0% en 2020, sous l'effet d'un recul de la dette intérieure.

Le Maroc n’a pas émis d’euro-obligations depuis 2014. L’unique pays d’Afrique du Nord classé dans la catégorie d’investissement (Investment grade) par les agences de notation, avait alors levé 1 milliard d’euros sur 10 ans à un taux de 3,702%. Un taux similaire, voire inférieur à celui obtenu en 2014, est attendu par les analystes, en raison de l’amélioration de la situation des finances publiques du pays.

Le déficit budgétaire s’approche de plus en plus de 3,5% (contre 4,9% en 2014), les réserves en devises couvrent déjà plus de 5 mois d’importation et la croissance du PIB devrait s’établir à 2,7% en 2019 et à 3,9% en 2020.

