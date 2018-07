Le groupe Finactu a été mandaté par l’Unicef au Maroc pour appuyer la réforme de la protection sociale

(FINACTU ) - Depuis le 16 Mai dernier, FINACTU travaille avec l’UNICEF et le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance (MAGG) à un nouvel effort pour moderniser la politique de protection sociale du Maroc.

Si les efforts du Royaume sur les dernières années ont permis de manière globale de voir l’espérance de vie progresser de plus de 34 ans en 60 ans (avec une espérance moyenne de vie de 77,6 ans en 2015 contre 42,9 ans en 1955), de fortes disparités continuent de caractériser la population en termes d’accès aux soins, de retraite, d’accès à l’éducation, et plus généralement de protection contre les multiples risques sociaux. Leur réduction constitue dès lors l’enjeu central d’une réforme de la protection sociale.

Symptômes d’un système qui s’est construit par couches successives, suivant les besoins et les agendas politiques passés, les nombreux programmes du système marocain de protection sociale sont cloisonnés et créent en conséquence des chevauchements de ciblage et surtout des trous de couvertures importants.

En réaction, le MAGG, conjointement avec l’UNICEF, a développé en 2015 une vision intégrée du système de protection sociale et fait désormais appel à FINACTU pour bâtir des scenarii concrets de réforme répondant à cet objectif d’intégration.

Sur la base d’un modèle actuariel qu’il élaborera, FINACTU assurera également la simulation des différents scenarii afin d’assurer un pilotage efficient de la réforme à horizon 2028.

FINACTU a été sélectionné conjointement par l’UNICEF et le MAGG dans le cadre d’un appel d’offres international.

L’équipe de mission a d’ores et déjà rencontré les partenaires nationaux et les bailleurs de fonds impliqués dans la protection sociale du Royaume. Comme le précise Florane SERVANT, Chef de projet au sein de FINACTU, « des ateliers de débats ont été organisés afin d’assurer un dialogue avec les parties et de garder le cap d’un réalisme politique fort. Le rôle de FINACTU est d’abord de recueillir et de rendre cohérentes les idées émanant des acteurs de la protection sociale eux-mêmes. »

Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président du Groupe FINACTU, rappelle que « par cette mission, FINACTU, confirme ainsi une nouvelle fois son expertise et sa position de leader en protection sociale sur le continent africain, et singulièrement au Maroc, où il intervient sur ces problématiques depuis près de 20 ans. »

Fondé en 1999, FINACTU - composé de sociétés à Genève, Paris et Casablanca - est un groupe d’appui et de conseil dédié à l'Afrique, spécialisé dans le conseil et l’appui aux institutions privées et publiques du continent, aux gouvernements et aux bailleurs de fonds internationaux. Plus de 100 clients dans 30 pays émergents nous ont fait confiance à ce jour, donnant à FINACTU une expérience privilégiée en matière de conseil stratégique, d’accompagnement au changement ou de conseil opérationnel, et de corporate finance, et dans de très nombreux domaines : banque, assurance et réassurance, private equity, protection sociale, politiques publiques, secteur agricole, télécom, secteur postal, etc.