Mali : accord préliminaire avec le FMI pour un décaissement de 46 millions $ au titre de la FEC

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, vendredi, être parvenu à un accord préliminaire entre ses services et les autorités maliennes, sur la conclusion de la huitième revue du programme économique et financier du Mali soutenu par la facilité élargie de crédit (FEC), et sur la consultation de 2018 au titre de l’article IV des statuts de l’institution.

Sous réserve d’approbation par la Direction et de Conseil d’administration du FMI, l’achèvement de cette revue permettra un décaissement de 31,65 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 46 millions $, en faveur du Mali.

Pour la mission du FMI, dirigée par Boriana Yontcheva et qui a séjourné à Bamako du 12 au 16 mars 2018, « l’économie malienne a continué de se redresser en 2017 malgré des défis sécuritaires persistants. La croissance du PIB reste vigoureuse, à 5,3 % selon les estimations, portée par de bonnes récoltes et une demande intérieure robuste ».

Par ailleurs, les résultats budgétaires ont dépassé les projections du programme économique et financier, constate le FMI. Le déficit budgétaire de 2017 a ainsi été limité à 3 % du PIB, en raison principalement d’une réduction des dépenses publiques et à des recettes qui ont été légèrement supérieures à l’objectif fixé.

En outre, la loi de finances 2018 est conforme aux objectifs du programme et à l’objectif de convergence du déficit, d’ici 2019, vers la norme de 3 % du PIB établie au niveau régional par l’UEMOA.

Le FMI conclut donc que les perspectives macroéconomiques du Mali demeurent globalement positives, mais l’économie fait face à des risques de détérioration croissants, notamment en raison d’une situation sécuritaire volatile.

« Par ailleurs, d’éventuelles pressions sur les dépenses pendant une année électorale et la diminution de l’aide extérieure représentent des risques budgétaires.», fait également remarquer l’institution de Bretton Woods.

Par conséquent, les réformes relatives à la gestion des Finances publiques, afin de renforcer l’exécution des dépenses de lutte contre la pauvreté, devraient être poursuivies.

Pour rappel, le programme économique et financier du Mali soutenu par la FEC, a été approuvé le 18 Décembre 2013 pour un montant de 30 millions de DTS (environ 40,7 millions $).

Le 9 Juin 2016, le Conseil a approuvé, à la demande des autorités maliennes, la prorogation d’une année de l’accord, au 17 Décembre 2017, de même qu’une augmentation des ressources mises à disposition au titre de cet accord. Portant ainsi le montant total de ces ressources à 98 millions de DTS (environ 132,8 millions $).