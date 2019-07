Cameroun : satisfait, le FMI décaisse 45 milliards FCFA pour la 5e tranche de son programme d’appui

(Agence Ecofin) - Après le report de juin dernier, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a finalement achevé, le 17 juillet, la 4e revue du programme économique triennal dénommé « Facilité élargie de crédit (FEC) » en faveur du Cameroun.

La conclusion positive de cette revue permet le décaissement d’environ 76,2 millions de dollars (près de 45 milliards de FCFA) en faveur du Cameroun. Ce qui va porter le total des décaissements au titre de la FEC à environ 514,5 millions de dollars (près de 300 milliards de FCFA).

« Les résultats obtenus par le Cameroun dans le cadre du programme appuyé par la FEC se sont améliorés depuis un an. La plupart des objectifs à la fin décembre 2018, y compris celui relatif au déficit budgétaire, ont été atteints et les réformes structurelles suivent leur cours », a indiqué à l’issue du Conseil d’administration Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim de l’institution, rapporte le FMI dans un communiqué.

Néanmoins, a indiqué Mitsuhiro Furusawa, il est essentiel pour le Cameroun de renforcer la discipline budgétaire pour atteindre les objectifs à la fin 2019 fixés dans la FEC et atténuer les risques liés aux chocs extérieurs et aux problèmes de sécurité. « En réduisant le recours aux procédures de dépenses exceptionnelles et en achevant la réforme du compte unique du Trésor, les autorités favoriseront la mise en œuvre résolue du budget 2019 tout en améliorant la gestion de trésorerie et la transparence dans l’exécution du budget », a déclaré le président par intérim du FMI.

L’accord triennal en faveur du Cameroun a été approuvé le 26 juin 2017 pour un montant d’environ 666,9 millions de dollars (près de 400 milliards de FCFA). La FEC vise à accompagner les efforts du pays visant à rétablir la viabilité extérieure et budgétaire.

Sylvain Andzongo