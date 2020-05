A fin 2019, le Cameroun détenait à lui tout seul plus de 50% des réserves de change de la Cemac, logées au Trésor français

(Agence Ecofin) - Au 31 décembre 2019, le Compte d’opérations des six pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale), logé au Trésor français, affichait un solde de 3740,3 milliards FCFA, en hausse de près de 400 milliards FCFA par rapport au solde de 3359,8 milliards FCFA, enregistré à la fin de l’année 2018.

Selon un rapport que vient de rendre public la Beac, institut d’émission des six pays de la Cemac, une répartition de ces réserves par Etats confirme la place prépondérante que joue le Cameroun au sein de cet espace communautaire.

En effet, révèle le rapport susmentionné, avec des réserves d’un peu plus de 2067 milliards FCFA au 31 décembre 2019, le Cameroun, à lui tout seul, contribue à plus de 50% de la cagnotte globale des six pays de la Cemac, logée au Trésor français (50% des réserves de change sont directement gérées par les Etats eux-mêmes, NDLR).

Le Gabon, 2e contributeur aux réserves en compte d’opérations, selon le rapport de la Beac, n’affiche qu’un solde de 668,6 milliards FCFA au cours de la même période, soit le tiers des avoirs du Cameroun.

Au demeurant, Libreville fait mieux que les services centraux de la Beac (246,1 milliards FCFA), le Congo (un peu plus de 500 milliards), la RCA (195,6 milliards FCFA), le Tchad (157,6 milliards FCFA), et surtout la Guinée équatoriale, dont le solde en Compte d’opérations est négatif à fin 2019 (-95,5 milliards FCFA). Ce fut déjà le cas au 31 décembre 2018 (-32 milliards FCFA).

Ces statistiques, qui confortent le Cameroun dans son statut de locomotive économique de la zone Cemac, indiquent simplement qu’au cours de l’année 2019, ce pays a été la mamelle nourricière de l’ensemble de ses homologues de cette espace communautaire.

En effet, les réserves en Compte d’opérations permettent de garantir les importations des biens et services par les différents pays (qui sont tous importateurs nets), indépendamment de leurs avoirs dans ce compte.

Brice R. Mbodiam

