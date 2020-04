Contrairement aux rumeurs, le Cameroun n’est pas l’oublié de la solidarité internationale face au Covid-19

(Agence Ecofin) - Le fait pour le Cameroun de n’être pas cité dans la liste des bénéficiaires des multiples initiatives apportées par le Fonds Monétaire International aux pays peu développés pour les aider à faire face Coronavirus et ses conséquences, alimente des discussions au sein de l’opinion publique de ce pays. Les arguments vont de « la faible crédibilité de son gouvernement », à « la volonté manifeste de la communauté internationale d’y voir survenir un changement de régime.»

La réalité présente un tout autre argumentaire. Déjà, plusieurs pays n’ont toujours pas reçu l’accompagnement du FMI. Le dossier de la Côte d’Ivoire, qui est aussi leader de sa sous-région (UEMOA), n’a été examiné et tranché que le 17 avril dernier, et s’est soldé par un décaissement de 88,2 millions $. Le FMI tient en effet un calendrier précis de tenue de son conseil d’administration. Parmi les pays africains qui recevront les réponses à leurs demandes d’assistance jusqu’au 24 avril 2020, on retrouve la Centrafrique, la RDC ou encore la Mauritanie. De sources internes au sein de l’institution, le dossier du Cameroun passera le 28 avril 2017 prochain.

Le gouvernement ne communique pas du tout sur la procédure engagée auprès de l’institution de Bretton Woods. Mais on sait que déjà le 7 janvier 2020, les responsables camerounais ont écrit au FMI pour solliciter sa tolérance dans le respect de certains indicateurs au titre du programme économique qui devrait s’achever en juin prochain. En ce moment-là, le Covid-19 n’était pas encore une préoccupation majeure pour le pays.

Le Cameroun devrait avoir sollicité comme pour de nombreux pays africains, une Facilité Rapide de Crédit ou un Instrument de Financement Rapide, ou même les deux comme cela a été le cas pour la Côte d’Ivoire. Le FMI examinera la possibilité d’accorder au Cameroun une assistance qui pourrait atteindre 110 milliards de FCFA. Mais il faut dire que cette assistance n’est pas un don. Il s’agit d’une dette supplémentaire.

Or, la question de l’endettement du Cameroun est devenue un point d’intenses discussions entre le Cameroun et l’institution de Bretton Woods. Malgré les gages présentés par l’administration, le risque de surendettement du Cameroun est considéré comme élevé.

Au contraire de ce qu’on a vu dans plusieurs pays africains, le Cameroun n’a pas encore annoncé de mesures budgétaires à coups de centaines de milliards de FCFA, comme on l’a entendu dans d’autres territoires de la région. L’évaluation du FMI devrait prendre en compte le fait que le Cameroun a une meilleure flexibilité budgétaire, pour opposer une meilleure résilience à ce choc. En l’absence d’une évaluation complète, la prudence affichée par les autorités camerounaises semble donc compréhensible.

En attendant, la récente décision du G20 d’accorder un moratoire de 12 mois sur les remboursements de dettes des pays pauvres et en voie de développement, s’affiche déjà comme un premier soutien concret. Dans son budget 2020, le Cameroun a prévu de consacrer un peu plus de 720 milliards de FCFA au remboursement de sa dette. 232, 2 milliards de FCFA de cette enveloppe devaient bénéficier aux créanciers bilatéraux dont la quasi-totalité fait partie du G20.

