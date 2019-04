Nigeria : le gouvernement va emprunter 247,3 millions $ auprès de ses bailleurs de fonds pour financer des projets d'infrastructures et d'énergie

(Agence Ecofin) - Le Nigeria empruntera près de 247,3 millions $ de la part de ses bailleurs de fonds, pour financer des projets d’infrastructures et d’énergie. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi, Zainab Ahmed (photo), ministre des Finances du pays.

D’après la responsable, quatre différents bailleurs devraient financer les projets concernés. Ainsi, la Banque africaine de développement (BAD) devrait fournir un prêt de 150 millions $ au pays pour financer des projets d’électrification rurale.

Une autre enveloppe de 50 millions $ devrait être accordée par le fonds Africa Grow Together pour d’autres projets d’électrification. Un autre financement de 27,3 millions $ devrait permettre au pays, de mettre en œuvre la phase nationale du projet d’interconnexion électrique « dorsale Nord » visant à relier le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger via le réseau électrique.

La ministre Zainab a également indiqué que tous ces financements devraient permettre de toucher directement 500 000 personnes, huit universités et environ 20 000 PME, grâce aux différents projets prévus.

Enfin, l’Agence française de développement devrait débloquer 20 millions $ pour la construction de nouvelles routes dans l’Etat de Lagos. Et ce, dans un contexte de redynamisation des relations économiques entre Paris et Abuja.

Alors que le Nigeria multiplie les projets visant à se sevrer de sa dépendance par rapport au pétrole, l’augmentation des prêts et des émissions d’obligations par l’Etat a soulevé des inquiétudes quand à la viabilité de cette dette. Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion de la dette, les autorités avaient annoncé qu’elles limiteraient l’émission d’euro-obligations en 2019 pour privilégier des prêts concessionnels.

Notons que le gouvernement prévoit d’emprunter environ 5,3 milliards $ cette année pour financer un budget proposé à plus de 28 milliards $.

Moutiou Adjibi Nourou