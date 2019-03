Côte d’Ivoire : le Trésor public lance sa banque en ligne dénommée e-banktresor

(Agence Ecofin) - Le Trésor Public de Côte d’Ivoire a lancé le 14 mars 2019, son produit « banque en ligne ». Dénommée e-banktresor, cette application permettra à l’Agence comptable centrale des dépôts du Trésor (ACCD) ou Banque des dépôts du Trésor, « d’offrir des services bancaires sécurisés à sa clientèle via le réseau internet ».

Ainsi, ce produit permettra aux clients de la Banque du Trésor public de Côte d’Ivoire, « à partir d’internet et quel que soit le support utilisé, d’avoir accès à leur compte et d’effectuer les opérations telles que : la demande de relevé de compte; l’édition du relevé de compte ; la consultation des mouvements effectués sur une période ; la demande de statistiques de fonctionnement du compte ; la demande de chéquier ; la demande d’ouverture de compte et la demande de fermeture de compte ».

En outre, e-banktresor va contribuer à faciliter « la souscription en ligne aux emprunts obligataires et aux bons du Trésor, le transfert de fonds entre ses comptes et de fonds entre les comptes de clients différents ainsi que la possibilité de donner des instructions permanentes ».

Selon la direction générale du Trésor public de Côte d’Ivoire, cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de la mobilisation de l’épargne nationale et de l’optimisation des ressources intérieures, en vue du financement du budget de l’Etat ivoirien.

Zeinab Dosso (stg)