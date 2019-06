Le Soudan du Sud va emprunter 500 millions de dollars auprès d’Afreximbank

(Agence Ecofin) - Le Soudan du Sud cherche à obtenir un prêt de 500 millions de dollars de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) pour financer les dépenses budgétaires prévues durant l’exercice 2019-2020, a rapporté l’agence Bloomberg le 14 juin, citant le ministre sud-soudanais de l'Information, Michael Makuei Lueth. «Les conditions de ce prêt n’ont pas été encore déterminées», a précisé le ministre.

Les dépenses budgétaires du Soudan du Sud durant l’exercice 2019-2020 se chiffrent à 208 milliards de livres (1,3 milliard de dollars).

Elles devraient notamment aider à la mise en œuvre d’un accord de paix signé en septembre 2018 par le président Kiir et le chef rebelle Riek Machar pour mettre un terme à une guerre civile de près de cinq ans qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions d'habitants à fuir leur foyer.

L’accord de paix prévoyait la mise en place d’un gouvernement d’union nationale dans le plus jeune Etat de la planète, au plus tard le 12 mai 2019. Mais la formation de ce gouvernement a été repoussée de six mois, un délai devant notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée, un des points clés de l'accord de paix.

