Les hauts fonctionnaires du budget de l’Afrique centrale, en conclave à Libreville

(Agence Ecofin) - Sous l’égide du centre régional d’assistance technique pour l’Afrique centrale (Afritac – centre), les hauts fonctionnaires du budget de l’Afrique centrale se réunissent cette semaine, à Libreville en vue de plancher sur le renforcement des capacités de leurs administrations budgétaires.

Cette rencontre, qui se déroulera du 16 au 19 avril 2018, a pour objectifs d’impulser la réflexion vers une organisation plus optimale de la fonction budgétaire aux niveaux central et déconcentré, d’identifier les grandes fonctions indispensables pour relever le défi de la modernisation de la gestion budgétaire, et enfin de doter les participants d’outils à même de leur permettre de mieux comprendre et suivre les programmes économiques de façon efficace.

Selon le bureau de l’Afritac-centre, cette démarche se heurte malheureusement à un certain nombre de pesanteurs qui se traduisent par un faible niveau de transposition des directives, après plusieurs années de report dans la zone CEMAC ainsi que par une mise en œuvre timide, des nouvelles dispositions des lois organiques amorcée dans l’ensemble des Etats.

La présente rencontre vise donc booster la mise en œuvre de ces programmes à travers le renfoncement des capacités des administrations économiques et financières. Lesquelles se doivent ainsi de se doter, des cadres institutionnels et des processus robustes ainsi que des ressources humaines appropriées et bien au fait, des enjeux.

