Kenya: le gouvernement va augmenter les taxes pour financer le budget de l'année fiscale 2019/2020

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le gouvernement va augmenter les impôts pour financer les dépenses de l’année budgétaire 2019/2020. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, Henry Rotich (photo), ministre des Finances du pays.

D’après le responsable, le gouvernement cherche à mobiliser environ 364 millions $ en recettes fiscales pour financer son prochain budget.

Pour ce faire, les autorités envisagent de plus que doubler les impôts sur les gains en capital. Ceux-ci devraient passer de 5% actuellement à environ 12,5%. Cette mesure devrait être accompagnée d’une augmentation de 5 points de pourcentage des droits d'accises sur les véhicules et de nouvelles taxes sur les jeux de hasard et les voitures électriques, d’après les informations relayées par Bloomberg.

Alors qu’il essaye de financer son Big four Agenda et ses mégas-projets d’infrastructures, le président Uhuru Kenyatta a introduit ces dernières années des mesures fiscales contraignantes, qui se sont avérées impopulaires. Ceci, alors que la dette grandissante du pays inquiète de plus en plus les analystes et les bailleurs de fonds.

Alors que certains observateurs penchaient pour une réduction des dépenses de l’Etat, les autorités semblent vouloir continuer à les augmenter tout en boostant la collecte des ressources internes pour réduire le déficit budgétaire. D’après le ministre Henry Rotich, ce dernier devrait d’ailleurs se situer à 5,6%, en baisse par rapport aux 7,4% de l’exercice fiscal en cours.

Notons que pour le FMI, la croissance du pays devrait atteindre 5,8%, cette année, en baisse par rapport aux 6% de l’année 2018.

Moutiou Adjibi Nourou