Nomination officielle de la task force opérationnelle de l'Afrique contre le Coronavirus

(UNION AFRICAINE) - Le Président de l'Union africaine, Président de la République d'Afrique du Sud, Son Excellence Cyril Ramaphosa a nommé le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, le Dr Donald Kaberuka, M. Tidjane Thiam et M. Trevor Manuel en tant qu'envoyés spéciaux de l'Union africaine pour mobiliser le soutien international pour l'Afrique efforts pour relever les défis économiques auxquels les pays africains seront confrontés à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les envoyés spéciaux seront chargés de solliciter un soutien rapide et concret, comme promis par le G20, l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales.

«Compte tenu de l'impact socioéconomique et politique dévastateur de la pandémie sur les pays africains, ces institutions doivent soutenir les économies africaines qui sont confrontées à de graves défis économiques avec un plan de relance complet pour l'Afrique, y compris une dette différée et des paiements d'intérêts .L'impact de la pandémie de coronavirus a été mondial à la fois dans son l'échelle et dans sa portée, ce qui nécessite une action internationale coordonnée pour permettre à tous les pays de réagir efficacement, mais plus particulièrement aux pays en développement qui continuent de supporter un fardeau historique de pauvreté, d'inégalité et de sous-développement», a déclaré le président Ramaphosa.

«Le sentiment exprimé dans deux lettres récentes écrites au G20 par un groupe de dirigeants mondiaux et une équipe d'économistes estimés souligne l'importance de renforcer les systèmes de santé dans les pays pauvres; cela ne peut se faire qu'avec le soutien de la communauté internationale. » a-t-il ajouté.

Le Dr Okonjo-Iweala est un économiste et expert en développement respecté au niveau international et a exercé deux mandats en tant que ministre des Finances de la République fédérale du Nigéria. Elle a également été directrice générale de la Banque mondiale.

Le Dr Kaberuka est économiste et ancien président et président du conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD). Il est l'ancien ministre des Finances du Rwanda et a été nommé en 2016 envoyé spécial de l'Union africaine pour le financement durable de l'UA et le financement de la paix en Afrique.

M. Manuel a été le plus ancien ministre des Finances de la République sud-africaine et a dirigé la Commission nationale de planification du pays. En 2018, il a été nommé envoyé à l'investissement par le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour engager des investisseurs nationaux et internationaux dans le cadre de la campagne nationale d'investissement du pays.

M. Thiam est banquier et homme d'affaires. Il est l'ancien directeur général du Credit Suisse et a également été directeur financier et PDG de Prudential. Il possède également une formation en conseil en gestion et a travaillé pour McKinsey and Company.

Pour le président de l'UA, la nomination des envoyés spéciaux accélérera le processus de sécurisation du soutien économique pour permettre aux pays du continent de réagir rapidement à cette grave urgence de santé publique. Ils apportent une riche expérience et jouissent de relations de longue date au sein de la communauté financière internationale.

«L'Union africaine est extrêmement encouragée par le soutien qui a été apporté jusqu'à présent par la communauté internationale. C'est une affirmation qu'en tant que nations du monde, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons maintenant nous concentrer sur les efforts pour mobiliser toutes les ressources à notre disposition pour garantir que cette pandémie est contenue et n'entraîne pas l'effondrement d'économies et de systèmes financiers déjà en difficulté sur le continent », a conclu le président Ramaphosa.