Dakar abritera la 2e édition des Rencontres du Marché des titres publics de l’Uemoa, en janvier 2020

(Agence Ecofin) - Après une 1ère édition à Abidjan, l’agence régionale de planification de la dette (Umoa-Titres) annonce l’acte 2 des rencontres du Marché des Titres Publics (MTP) de l’UEMOA, du 08 au 10 janvier 2020 à Dakar.

L’événement présentera les enjeux et les défis du marché de la dette souveraine. Selon Umoa-Titres, il offrira également de nouvelles opportunités d’investissement sur le marché des titres publics de la zone économique.

L'objectif de ces rencontres, indiquent ses organisateurs, « est de favoriser les échanges sur le développement du marché financier régional, de renforcer le leadership du Marché des Titres Publics et contribuer à le positionner comme une véritable option d’investissement ».

Sont attendus à ces rencontres pour lesquelles « les inscriptions seront bientôt ouvertes», des décideurs politiques, dirigeants, cadres et professionnels de la finance provenant de diverses organisations locales, régionales et internationales. Sont prévus : une « session guest-speaking », des « panels de haut niveau » et des sessions dédiées aux émetteurs du MTP de la zone UEMOA et autres.

Séna Akoda