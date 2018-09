Mozambique : le budget 2019 du gouvernement affiche un déficit de 1,3 milliard $

(Agence Ecofin) - Le gouvernement mozambicain a élaboré, pour l’année 2019, un budget prévoyant un déficit de 1,3 milliard $ entre les recettes et les dépenses, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, publié ce mardi.

Selon les informations relayées par Macauhub, le nouveau budget prévoirait des dépenses de 5,3 milliards $, pour des recettes estimées à 4 milliards $.

Au nombre des nouvelles dépenses prévues dans la Loi de finances qui sera soumise au parlement, figure l’organisation des prochaines élections générales dont le coût total est estimé à environ 97 millions $.

En plus de ces dépenses, le gouvernement envisage l’adoption d’un Plan économique et social qui vise à atteindre une croissance économique de 4,7%, un taux d'inflation annuel moyen d'environ 6,5% et des exportations de 5,16 milliards de dollars.

Notons que les dépenses prévues dans le nouveau budget sont supérieures d’environ 349 millions $, par rapport au budget de l’année en cours.

Moutiou Adjibi Nourou