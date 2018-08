Le Gabon veut faire passer ses recettes fiscales hors pétrole de 922 milliards de Fcfa à 1615 milliards dans cinq ans

(Agence Ecofin) - Le Projet d’appui à la diversification de l’économie gabonaise (Padeg), a bénéficié d’un accord de financement de la Banque africaine de développement de 42 milliards de Fcfa en fin de semaine dernière à Libreville.

Ce projet vise à accompagner au moins 100 PME dans la création de plus de 8000 nouveaux emplois dans la zone économique spéciale de Nkok, et à rendre opérationnels les centres de formation de 2ème et 3ème transformation du bois.

Au-delà, indiquent le ministère de l’Economie, le Padeg qui s’étale sur une durée de cinq ans, permettra aussi le déploiement et l’opérationnalisation de l’Office gabonais des recettes, question de faire passer les recettes fiscales hors pétrole, de 922 milliards de Fcfa en 2017 à 1615 milliards de Fcfa en 2022.

«Nous avons pour objectif de rendre notre économie compétitive. La compétitivité part notamment de la mise en œuvre des projets à forte intensité de main d’œuvre et à fort potentiel de développement », explique Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’Economie, cité par la presse locale.

Le décaissement de ces fonds qui doivent également contribuer au retour à une «croissance forte et inclusive à travers l’amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et la diversification de l’économie dans les secteurs prioritaires», est assorti de conditions drastiques.

«Le montant de plus de 42 milliards de Fcfa, mis à la disposition de l’Etat va passer par un compte à la banque centrale. Ce compte unique du trésor a pour responsable premier le ministre de l’Economie, celui du Budget et le représentant résident de la BAD qui est là pour veiller sur le financement des projets identifiés dans la diversification de l’économie », précise le ministre de l’Economie.

PcA