L’Egypte émettra des titres sur le marché financier, à travers quatre banques européennes

(Agence Ecofin) - L’Egypte compte émettre des obligations à travers quatre banques basées en Europe, a indiqué, ce matin, l’agence de presse Bloomberg. Selon les informations dévoilées par les autorités égyptiennes, la BNP Paribas, la Deutsche Bank, la Standard Chartered et Intesa Sanpaolo sont les quatre institutions financières choisies par Le Caire pour servir d’agents d’émission.

Entre 1 et 1,5 milliard d’euros de titres devrait être émis avant le début de l’année fiscale qui commence le 1er juillet prochain.

D’après les informations relayées par Bloomberg, ce choix a été motivé, entre autres, par une baisse des coûts d’emprunts en Europe. La nouvelle émission d’obligations devrait permettre au pays nord-africain de financer son déficit budgétaire et renforcer ses réserves de change, dans la même lignée que les 4 milliards $ levés le mois passé.

Rappelons, qu’entre novembre 2016 et aujourd’hui, l’Egypte a déjà levé environ 11 milliards $ grâce aux obligations internationales, dans le cadre de la stratégie nationale de libéralisation des changes. Cette stratégie, couplée aux réformes engagées par le pays et recommandées par le Fonds monétaire international, avait permis d’obtenir un financement de 12 milliards $ de l’institution de Bretton Woods.

Au cours de l’exercice budgétaire 2018-2019, l’Egypte envisage d’émettre entre 3 et 5 milliards $, selon les responsables gouvernementaux.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)