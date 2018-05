Le carnet de commandes du 6è eurobond ghanéen a dépassé 5,5 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - Le carnet de commandes du nouvel eurobond ghanéen émis le 10 mai, a dépassé les 5,5 milliards de dollars, a rapporté l’agence Reuters citant les banques chargées de piloter cette opération.

Le Ghana a fixé la taille de son eurobond à 2 milliards de dollars. Les euro-obligations ont été émises en deux tranches, à des maturités respectives de 10 ans au taux de 7,625% et de 30 ans à un taux de 8,625%. «C’est un succès marqué pour Accra car le pays a offert un faible taux de rendement et une taille plus grande que prévue.», a déclaré un analyste du marché des dettes souveraines cité par Reuters.

Les fonds levés grâce à ce 6è eurobond ghanéen depuis 2007, serviront à refinancer une partie de la dette en dollar du pays et à financer son budget 2018.

Le FMI avait recommandé en février dernier, au Ghana de montrer un engagement plus fort pour la réduction de sa dette qui se situe à 69% du PIB, notamment en limitant sa prochaine émission d’euro-obligations à 500 millions de dollars. Mais les autorités ghanéennes ne l’ont pas entendu de cette oreille.

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo (photo), avait annoncé récemment que son pays a décidé de se passer des crédits du FMI et de financer son budget grâce à ses propres recettes. «Notre reprise économique va financer notre budget», avait-il alors martelé.

Lire aussi:

02/05/2018 - Le Ghana bénéficiera de 191 millions $ de la part du FMI

25/04/2018 - Le Ghana va émettre 2,5 milliards $ d’euro-obligations à un taux tournant autour de 7%

23/03/2018 - Le Ghana envisage l’émission d’un emprunt samouraï, une première en Afrique subsaharienne depuis 17 ans

07/03/2018 - Ghana : le FMI suggère au pays de limiter son projet d’émission d’eurobond à un montant de 500 millions $