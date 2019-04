Résultats annuels 2018 : Proparco passe le cap des 1,5 milliard d’euros d’engagements

(PROPARCO) - Ce matin, le Groupe AFD a présenté ses chiffres d’activités 2018 et notamment la hausse de son activité de soutien au secteur privé. Avec 1,6 Md€ d’engagements, Proparco, filiale du Groupe dédiée au financement des acteurs privés, affiche en effet une hausse de son activité de +17% en un an et de +53% depuis 2015. Des résultats en ligne avec la trajectoire de croissance qu’elle s’est fixée pour atteindre 2 Md€ d’ici 2020. Cette année, Proparco publie par la même occasion et pour la 1ère fois un rapport dédié aux impacts de son activité sur le développement durable.

Proparco en 2018

1,6 Md€ d’engagements (+17 % par rapport à 2017 et + 53% par rapport à 2015) dont

578 M€ sur le continent africain

243 M€ dans les pays fragiles et les PMA

536 M€ engagés pour le climat

Une forte progression de l’activité fonds propres et quasi fonds propres : 396 M€, soit une croissance de + 40% par rapport à 2017

82 entreprises accompagnées depuis 2017 pour améliorer leurs performances environnementales et sociales

Des projets qui génèrent des impacts positifs sur le développement durable

En 2018, Proparco a signé 68 nouveaux projets, pour un montant de 1,36 milliard d’euros. Ces nouveaux projets ont des impacts positifs mesurables :

1,5 million de tonnes de CO2 évitées chaque année grâce à 16 projets à co-bénéfices climat

des emplois directs et indirects créés ou maintenus pour 1,4 million de personnes

un meilleur accès à un service ou un bien essentiel pour 22,6 millions de personnes et notamment : un accès à une électricité de source renouvelable pour 10 millions de personnes un accès amélioré à l’eau potable pour 10 millions de personnes un accès à des services de santé et/ou des médicaments pour 1,16 million de patients des services ou produits financiers de base pour 1,47 million de personnes



Pour Grégory Clemente, Directeur Général de Proparco, « ces résultats confirment notre engagement pour accompagner un secteur privé performant, responsable et pérenne. Avec 1.6 Md€, Proparco poursuit sa trajectoire de croissance et les résultats en termes d’impacts positifs sont là. Ces impacts illustrent le rôle primordial du secteur privé dans l'atteinte des Objectifs de Développement Durable. Le secteur privé est devenu un acteur écono­mique qui influence de manière significative les trajectoires de développement des pays et qui s’avère donc un élément clé de la politique d’aide au développement ».

Retour sur les temps forts 2018

Nachtigal : l’AFD et Proparco financent à hauteur de 150M€ la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, au Cameroun. Cette infrastructure stratégique pour le pays permettra à terme de fournir 30 % de la production d’électricité du pays. Le projet a remporté plusieurs prix internationaux, notamment de PFI (Thomson Reuters) et d’IJ Global. En savoir plus.

JUMO : en avril, Proparco a signé son 1er investissement de 3 M$ dans Jumo, une fintech africaine qui propose aux personnes non ou sous- bancarisées d’accéder à des prêts et des produits d’épargne depuis leur téléphone portable.

2X Challenge : en 2018, les institutions de financement du G7, dont Proparco, se sont engagées à renforcer le rôle économique des femmes.

Objectif: mobiliser 3 Mds de dollars d’ici 2020. Un point d’étape est prévu en marge de la réunion du G7 de Biarritz en août 2019.

2018 a aussi été marquée par les premières interventions de Proparco:

en Ukraine en, pour soutenir les PME du pays,

en Serbie en, pour financer l’extension de l’aéroport de Belgrade,

en Colombie , avec le 1er prêt de Proparco pour moderniser le réseau de transport public de Carthagène. enavec le 1prêt de Proparco pour moderniser le réseau de transport public de Carthagène.

À propos de Proparco

Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco finance et accompagne des entreprises et des établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... Pour renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco