Les institutions des 14 pays de la zone Franc CFA réunies à Bercy pour plancher sur les mesures de convergence

(Agence Ecofin) - En prélude à la tenue à Paris du 5 au 8 octobre prochain de la réunion des experts et ministres des Finances des 14 Etats ayant en partage le Franc Cfa, les responsables et experts de l’espace monétaire se sont retrouvés à Bercy le 7 septembre 2018 pour plancher sur le rapport de convergence nominale et le projet de résolution sur la convergence.

Les représentants du ministère français des Finances et de la Banque de France, le commissaire de l'UEMOA, les experts de la BEAC, de la BCEAO et le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, ont passé en revue l'évolution « satisfaisante, bien que fragile », des indicateurs économiques.

Pour la Commission de la Cemac, l'analyse des critères de convergence que sont le solde budgétaire de référence, le taux d'inflation, le taux d'endettement public et l'accumulation d'arriérés de paiement, démontre que les programmes avec le FMI et surtout les mesures d'ajustement prises au niveau du Programme économique et financier de l’espace communautaire (Pref-Cemac), sont de nature à relancer les économies d'Afrique centrale.

Parmi les thématiques prévues pour la réunion des ministres de la zone Franc du mois d’octobre, figurent l’examen des perspectives macroéconomiques ou encore la mobilisation des ressources propres et la lutte contre le blanchiment de capitaux.

