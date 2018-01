Nigéria : la banque centrale a injecté 210 millions $ sur le marché de change, au profit de secteurs spécifiques

(Agence Ecofin) - La Central Bank of Nigeria a indiqué avoir injecté un montant global de 210 millions $ au sein du marché de change interbancaire, a-t-on appris de sources médiatiques concordantes.

Ces fonds sont destinés à répondre à des demandes en devises enregistrées dans les segments d’activités Vente en gros, Petites et moyennes entreprises et le segment invisible du marché qui comprend les frais de scolarité à l’étranger, les règlements des factures médicales et les frais de mission en dehors du Nigéria.

Dans le détail, la CBN a alloué 100 millions $ au segment d’activité Vente en gros tandis que les PME ont reçu 55 millions $ de financements et le segment invisible du marché a également reçu 55 millions $.

A côté de cela, notons que les réserves de change ont progressé d’un milliard $ entre décembre 2017 et janvier 2018 selon la CBN. Au total, les réserves de change du pays ont continué de progresser, pour atteindre 40,1 milliards $.

Grâce à mesures courageuses, du gouvernement et la banque centrale, la facture des importations nigérianes est passée de 5 milliards $ par mois, à seulement 1,5 milliards $. Dans le même temps les prix du pétrole (principal produit d'exportation) ont continué de légèrement augmenter, ce qui redonne plus de stabilité à l’économie nationale.

Chamberline Moko