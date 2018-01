Tanzanie : la Banque centrale a suspendu cinq banques commerciales faiblement capitalisées

(Agence Ecofin) - Durant la période des fêtes de fin d’année 2017, la banque centrale de Tanzanie (Bank of Tanzania, photo) a suspendu 5 banques commerciales notamment Covenant Bank Ltd for Women, Efatha Bank Ltd, Njombe Community Bank Ltd, Kagera Farmer’s Cooperative Bank Ltd et Meru Community Bank Ltd.



Ces banques n’avaient pas atteint le seuil de capital minimum de 2 milliards de shillings tanzaniens (893 572 $) qui leur avait été exigé depuis 2012 et de ce fait, elles représentaient un risque pour la stabilité du système financier du pays et pour leurs épargnants.



Rappelons cependant que, selon un rapport financier de Bank Of Tanzania publié en mars 2017, quatre banques sur l’ensemble des 41 banques commerciales présentes en Tanzanie, contrôlent près de 70 % de parts de marché en termes d’actifs, de capitaux, de dépôts et de prêts.

Ces banques qui sont les plus importantes de la Tanzanie sont : la National Microfinance Bank (NMB), la CRDB Bank, la National Bank of Commerce (NBC) et la Standard Chartered Bank Tanzania (SCBT), filiale en Tanzanie du britannique Standard Chartered.

Chamberline Moko