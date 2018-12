Fitch confirme la note de l’Afrique du Sud à «BB+» et met en garde contre la hausse de l’endettement des entreprises publiques

(Agence Ecofin) - L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé, dans un communiqué publié le 6 décembre, le maintien de la note souveraine de l’Afrique du Sud dans la catégorie spéculative, tout en notant que la faible croissance et la dette croissante des entreprises publiques pourraient impacter négativement le profil du risque du pays.



La note de la dette souveraine de la nation arc-en-ciel en devises étrangères et en monnaie locale a été maintenue à «BB+», soit un cran au-dessous de la catégorie d’investissement, avec des perspectives stables.

L’économie la plus industrialisée du continent se débat depuis des années avec une croissance molle et un taux de chômage record de 27,7%. En 2017, la croissance était de 1,3%, et les analystes anticipent un chiffre de 1,8% pour 2018.

« Les notes de l’Afrique du Sud sont pénalisées par un faible potentiel de croissance et une dette publique importante», a souligné Fitch dans un communiqué.

L’importance de la dette des entreprises publiques, notamment la compagnie nationale de distribution d’électricité, Eskom, qui vient de proposer au gouvernement de racheter 100 milliards de rands (environ 7,2 milliards de dollars) de sa dette afin de pouvoir équilibrer son bilan, suscite des inquiétudes quant à la capacité du pays à limiter ses dépenses.

Parmi les trois premières agences de notation, seule Moody’s maintient l’Afrique du Sud dans la catégorie dite d’investissement (Investment grade).

Standard & Poor's (S&P) avait en effet maintenu, le 23 novembre, la note souveraine de la nation arc-en-ciel dans la catégorie spéculative (BB/BB +), invoquant la faiblesse de la croissance économique et l’endettement croissant du pays le plus industrialisé du continent.

