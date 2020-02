Le Ghana émet des euro-obligations de 3 milliards $, près de cinq fois sursouscrites avec un record d'échéance

(Agence Ecofin) - Le Ghana a émis cette semaine, des euro-obligations d’une valeur totale de 3 milliards $. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Les nouvelles obligations ont été émises en trois tranches avec des échéances et des taux d’intérêt différents. La première tranche d’une valeur de 750 millions $ a été émise avec un rendement de 8,875%, l’un des plus élevés depuis le début de l’année. Elle a une échéance de 40 ans ; ce qui en fait l’une des obligations souveraines ayant la plus longue maturité en Afrique subsaharienne.

Une deuxième tranche d’une valeur de 1,25 milliard $ a été émise pour une échéance de six ans et un taux d’intérêt de 6,375%. Quant à la troisième tranche, elle concerne un montant d’un milliard de dollars avec une échéance de 14 ans et un rendement de 8 %.

Cette opération intervient dans un contexte particulièrement favorable pour la devise ghanéenne. D’après un rapport de Bloomberg, le cedi s’est renforcé de 3,9% face au dollar en 2020, la plus forte hausse parmi plus de 140 monnaies suivies.

Selon une source ayant requis l’anonymat, la nouvelle obligation de 3 milliards $ a été sursouscrite près de cinq fois, à 14 milliards $, signe d’un énorme appétit des investisseurs pour la dette ghanéenne.

Pour rappel, l’Etat ghanéen a ces dernières années multiplié les emprunts internationaux pour financer ses projets de développement. Fin septembre, la Banque centrale du pays affichait ses inquiétudes quant à la hausse du déficit budgétaire qui a atteint 3,9% du PIB au deuxième trimestre 2019 contre un objectif de 3,2%. Cette hausse s’inscrit dans un nouveau cycle de croissance de la dette publique du pays, estimée désormais à près de 63% du PIB et majoritairement détenue par les investisseurs étrangers.

Moutiou Adjibi Nourou

