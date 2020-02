Rapatriement des recettes d’exportation : le Cameroun a engrangé 644 milliards FCFA, en 2019

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la lutte contre la fuite des devises, le ministère des Finances (Minfi) indique qu’au cours de l’année 2019, le Cameroun a réussi le rapatriement effectif de la somme de 644,721 milliards FCFA.

Ces ressources, explique le Minfi, sont issues des recettes d’exportation. Pour le ministère, le Cameroun récolte ainsi les premiers fruits de la nouvelle réglementation des changes entrée en vigueur le 1er mars 2019.

Selon cette réglementation, les transactions liées aux exportations de biens dont le montant est égal ou supérieur à 5 millions FCFA doivent être domiciliées auprès d’un établissement de crédit de la Cemac.

« Toute exportation de biens donne lieu à la souscription d’une déclaration d’exportation auprès de l’administration des douanes ou de l’entité tenant lieu et d’un engagement de change ferme qui oblige l’exportateur à rapatrier et céder les recettes afférentes dans les délais réglementaires applicables », stipule le texte.

Selon la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), qui s’occupe de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, les entreprises non financières installées au Cameroun détenaient, à fin juin 2019, la valeur la plus importante des avoirs financiers extérieurs non rapatriés (492,8 milliards FCFA) dans la zone Cemac. Le Cameroun était suivi du Gabon (367,8 milliards FCFA) et de la Guinée équatoriale (137,8 milliards FCFA).

Sylvain Andzongo