Côte d’Ivoire : le déficit budgétaire atteint 606 millions $ au cours du 1er semestre 2019, en dessous des prévisions

(Agence Ecofin) - Selon les données du ministère ivoirien de l’économie, consultées par l’Agence Ecofin, la Côte d’Ivoire a enregistré un déficit budgétaire s’élevant à 364 milliards FCFA (606 millions $) au premier semestre 2019. Ce montant est en dessous des prévisions qui indiquaient un niveau de 427 milliards (714 millions $) au cours de cette période, soit un effort de contraction du déficit budgétaire de 63,2 milliards FCFA (105 millions $).

Le financement de ce déficit, ainsi que d’autres opérations non précisées dans le document, a été effectuée via un recours aux marchés monétaires et financiers pour un montant de 988,4 milliards FCFA (1,6 milliard $), contre un niveau prévisionnel de 950,5 milliards FCFA (1,5 milliard $).

Ces émissions comprennent des bons du trésor pour 420,4 milliards FCFA, des emprunts obligataires pour 202,8 milliards, des obligations du trésor pour 214,2 milliards, ainsi que des prêts en devises étrangères pour 150,9 milliards, mobilisés sur le marché international.

Pour l’exercice 2019, le budget national de la Côte d’Ivoire s’élève à 7334,3 milliards FCFA (environ 11,6 milliards $).

André Chadrak